Ordonez: “Al Parma mi trovo bene, la Serie A è difficile. Contro il Genoa faremo risultato”

14/10/2025 | 22:04:36

Christian Ordonez ha parlato a margine dell’evento di inaugurazione per il Parma Club Yves Baraye, soffermandosi sul momento dei ducali: “C’è tranquillità nello spogliatoio, sappiamo che le partite sono tutte difficili. Cercheremo i tre punti contro il Genoa, la partita sarà importante anche per tutto il gruppo. Mi trovo bene, sono tranquillo. La Serie A è ovviamente difficile, ma mi sto adattando bene e il gruppo mi sta aiutando. Con gli argentini mi trovo bene, sappiamo qual è il tipo di gioco che vuole Carlos e sappiamo che tipo di giocatori abbiamo. Io voglio dare tutto quello che posso, dimostrando anche da subentrato qualcosa. Ci siamo preparati nella miglior maniera possibile, questa settimana negli allenamenti ci siamo focalizzati sulla partita di Genova. Abbiamo studiato come si sono preparati anche loro, come possiamo imporci nel loro stadio, che è un campo difficile. So che troveremo il risultato di cui abbiamo bisogno”.

FOTO: X Parma