ORBAN, TRIPLETTA DA RECORD. IL GENT SOGNA

Gift Emmanuel Orban è il protagonista della qualificazione del Gent ai quarti di finale di Uefa Conference League. Il ventenne attaccante nigeriano, classe 2002, ha segnato una tripletta in tre minuti, stabilendo un nuovo record di rapidità per i 3 gol europei nella terza manifestazione contintale. La squadra belga si è qualificata ai quarti della Conference con una straordinaria vittoria in Turchia, con l’Instanbul Basaksehir. All’andata la sfida era finita 1-1 anche qui con un suo gol. La punta centrale è andata a segno al 31′, 32′ e 34′ della prima frazione di gioco.

Una tripletta che va a rimpinguare lo score, con 5 gol in 4 gare nella competizione. Score che lo vede anche in maniera ottimale, anche con 7 gol in 5 partite nel massimo campionato belga, dove il Gent è quinto con 48 punti, ben distante dalla vetta occupata dal Genk che ha 67 punti.

Orban è arrivato al Gent l’ultimo giorno del mercato di gennaio, il 31 gennaio 2023. Il club belga lo ha prelevato dallo Stabaek, club della seconda divisione norvegese appena promosso nella massima serie norvegese. Per lui in campianato, come detto, impatto super con 7 gol in 5 gare.

Orban è cresciuto nel settore giovanile del Bison FC, poco prima dell’inizio della stagione 2022 viene ceduto in prestito allo Stabæk. Il 26 maggio ha esordito con il club norvegese, in occasione dell’incontro di 1. divisjon pareggiato per 0-0 contro il Bryne. Il 7 luglio ha realizzato le sue prime reti con la maglia dello Stabæk, siglando una doppietta nell’incontro di campionato vinto per 4-2 contro lo Stjørdals-Blink. Il 3 agosto dello stesso anno, viene acquistato a titolo definitivo dai norvegesi, legandosi con un contratto quadriennale. Al termine della stagione, totalizza complessivamente 24 presenze e 19 reti tra campionato e coppa, vincendo anche il titolo di capocannoniere del campionato con 16 gol a pari merito con Bård Finne. Oltre ad aver contribuito alla promozione della squadra in Eliteserien, viene anche premiato come “giovane dell’anno della seconda divisione norvegese”.

A gennaio il passaggio al Gent con un impatto strapitoso. Il 12 marzo 2023 realizza un poker nell’incontro di campionato vinto per 2-6 contro lo Zulte Waregem, divenendo così il primo calciatore del Gent a segnare quattro reti in un incontro nel XXI secolo. Inoltre, con sette gol in cinque partite, ha anche battuto il precedente di Nenad Jestrović che durava dal 2000, per il maggior numero di reti fatte da un esordiente in Pro League. Ha esordito in Europa nella fase playoff della Conference League, dove segna il gol che porta la gara con il Qarabag ai calci di riogore. Gent che poi si impone per 6-3 ai tiri dal dischetto.

I quarto gol al Basaksehir, consentono ai belgi di qualificarsi ai quarti.

Orban è un attaccante rapidissimo, bravo anche di testa e molto forte negli spazi aperti. E’ certamente un bel talento da tenere sotto occhio, un prodotto molto interessante che in futuro può certamente migliorare ulteriormente.

Un’esplosione che neanche la nazionale nigeriana si aspettava, visto che in passato non aveva mai avuto esperienze con le Nazionali minori. Ma ora il CT può iniziare a prenderlo in considerazione, anche se in attacco c’è la concorrenza con gente come Osimhen e Lookman. Ma i numeri di questo inizio 2023 fanno sperare il giovane Orban, pronto a riscrivere record importanti, come dimostrato in Conference League.

