Orban si scusa dopo l’aggressione al tifoso: “Ho perso il controllo, ho sbagliato”

20/04/2026 | 21:18:54

Brutta vicenda ieri, dove l’attaccante del Verona, Gift Orban, dopo la gara contro il Milan, è stato protagonista di una rissa con un tifoso all’esterno del Bentegodi. Il Verona aveva condannato l’episodio, prendendo le distanze dal giocatore.

Orban ha chiesto scusa in giornata sui social: “Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo”.

Foto: sito Verona