Orban (rigore) risponde a Conceicao: Verona-Juve sono 1-1 all’intervallo
20/09/2025 | 18:51:58
Terminato il primo tempo a Verona. E’ 1-1 tra Hellas e Juventus.
Al 19′ vantaggio Juventus. Azione personale di Conceicao, vince un rimpallo, poi calcia di sinistro e insacca. La Juve passa a Verona.
Al 42′ protesta il Verona, fallo di mano di Joao Mario. Lunga revisione al VAR. Calcio di rigore per il Verona. Dagli 11 metri va Orban. Di Gregorio la tocca ma non basta, pareggia il Verona al 44′.
Il primo tempo si chiude 1-1. Protesta la Juve per una gomitata di Orban a Gatti, solo ammonito il veronese.
Foto: X Juventus