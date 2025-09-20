Orban (rigore) risponde a Conceicao: finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Juventus
20/09/2025 | 20:01:44
Primo stop per la Juve in campionato dopo 3 vittorie di fila. I bianconeri pareggiano a Verona 1-1 dimostrando enorme stanchezza nel secondo tempo.
Al 19′ vantaggio Juventus. Azione personale di Conceicao, vince un rimpallo, poi calcia di sinistro e insacca. La Juve passa a Verona.
Al 42′ protesta il Verona, fallo di mano di Joao Mario. Lunga revisione al VAR. Calcio di rigore per il Verona. Dagli 11 metri va Orban. Di Gregorio la tocca ma non basta, pareggia il Verona al 44′.
Il primo tempo si chiude 1-1. Protesta la Juve per una gomitata di Orban a Gatti, solo ammonito il veronese.
Nella ripresa, chance per Vlahovic al 53′, si oppone Montipò. Sulla verticalizzazione, Orbam calcia forte, para Di Gregorio. Ancora Orban al 64′, calcia forte, ma alta. Al 67′ il Verona trova addirittura il 2-1. Calcio d’angolo, scaligero, di testa Serdar batte Di Gregorio, ma era fuorigioco. Ma il Verona ci crede, al 74′ contropiede perfetto di Orban, destro a giro dell’attaccante, palla che sfiora il palo.
Al 78′ ancora Verona, Frese sinistro da fuori, bene Di Gregorio. Nel finale sale la Juve, Tudor si gioca anche la carta Zhegrova. Nel finale 7 minuti di recupero. Non accade nulla, finisce 1-1 al Bentegodi. Primo pareggio per la Juve che sale a 10 punti, al momento prima da sola ma deve aspettare le avversarie.
Foto: sito Juventus