Orban entra e gela il Franchi, Verona avanti a Firenze. Udinese-Napoli 0-0

14/12/2025 | 15:53:26

Conclusi i primi tempi delle gare delle 15.

A Udine 0-0 tra Udinese e Napoli. I campani fanno la partita, sfiorano la rete con Hojlund in diverse circostanze, ma l’Udinese regge e riparte per far male.

A Firenze i viola partono bene, Kean costruisce una bella palla gol al 23′. Al 35′ il Verona perde il giocatore del momento, Giovane, che esce infortunato. Entra Orban che è subito decisivo. Al 43′, la difesa della Fiorentina è messa male, De Gea fa di peggio e Orban insacca la rete del vantaggio del Verona. Il nigeriano fa sognare il Verona. Fiorentina davvero senza parole in questo momento.

Foto: sito Verona