Ora è ufficiale: Vicenza, si è dimesso Serena. La nota

“La società LR Vicenza comunica che al termine della gara odierna, Michele Serena ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica della Prima Squadra. Il club biancorosso, preso atto della scelta del tecnico, ha accettato la decisione. La società ringrazia Michele Serena per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi”, con questa nota il Vicenza ha ufficializzato le dimissioni di Michele Serena, annunciate dallo stesso tecnico in serata dopo la sconfitta contro la Virtus Verona.

Foto: Vicenza sito ufficiale