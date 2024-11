Arriva l’ufficialità. La Triestina comunica di aver sollevato Pep Clotet con effetto immediato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Arrivato a Trieste lo scorso ottobre, il tecnico catalano ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte in sei gare.

Il club rivolge un in bocca al lupo a Clotet per il futuro”.

Foto: Instagram Triestina