Ora è anche ufficiale: Salernitana, arriva Coulibaly dall’Udinese

Tutto confermato, come anticipato in esclusiva, la Salernitana prende in prestito il difensore Coulibaly dall’Udinese.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e controopzione del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly. Il calciatore indosserà la maglia numero 2″.

🇱🇻Mamadou Coulibaly è un giocatore della Salernitana💪🏻 #macteanimo pic.twitter.com/Lv7rULGQan — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 8, 2021

Foto: Twitter Salernitana