Ora è anche ufficiale: Reggina, dall’Atalanta arriva Delprato

Ve l’avevamo anticipato, adesso è ufficiale: la Reggina ha ingaggiato Enrico Delprato. Lo comunica la stessa società calabrese:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per le prestazioni sportive di Enrico Delprato. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito. Nato a Bergamo il 10 novembre 1999, muove i primi passi nel settore giovanile dell’Atalanta, dove fa tutta la trafila. Con la Primavera della Dea nerazzurra ha collezionato in totale 65 presenze, mettendo a segno 4 reti e servendo 3 assist. Nella stagione da poco conclusa Enrico ha indossato la maglia del Livorno. Alla prima esperienza in serie cadetta, il jolly difensivo ha disputato complessivamente 33 partite, trovando la gioia del gol in una circostanza e completando un passaggio decisivo”.

Foto: Twitter della Reggina