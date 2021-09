Ora è ufficiale: Okaka all’Istanbul Basaksehir

Era ormai noto da diversi giorni quale sarebbe stata la nuova destinazione di Stefano Okaka, in uscita dall’Udinese. Ieri vi avevamo raccontato il retroscena delle visite mediche svolte a Istanbul. Oggi è arrivata l’ufficialità di Stefano Okaka all’ Istanbul Basaksehir.

Questa la nota dell’Udinese: ” “Dopo 75 presenze e 18 reti Stefano Okaka lascia l’Udinese. L’attaccante umbro è stato ceduto a titolo definitivo all’Istanbul Basaksehir, formazione del massimo campionato turco. Okaka era arrivato in bianconero nel gennaio del 2019 contribuendo in maniera decisiva con 6 reti nella seconda parte della stagione 18/19 e continuando ad essere giocatore di grande spessore e importanza per l’Udinese nelle successive due stagioni vissute in Friuli. Con la sua leadership e le sue qualità tecniche e umane Stefano ha contribuito al raggiungimento di traguardi e soddisfazioni per il Club. Da parte di tutta l’Udinese i migliori auguri e un grande ringraziamento per quanto fatto indossando e sudando sempre la maglia bianconera”.

Intanto è arrivato il twitter del club turco che ne ufficializza l’ingaggio:

Foto: Twitter Istanbul Basaksehir