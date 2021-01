Ora è ufficiale: Nicolò Rovella è un nuovo giocatore della Juve. Rimarrà in prestito al Genoa fino a fine stagione

Da settimane se ne parlava, ed adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: Nicolò Rovella è un nuovo centrocampista della Juventus. Depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero a titolo definitivo, ma che rimarrà in prestito ai rossoblù fino al termine della stagione.

Foto: Twitter Genoa