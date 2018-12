Ora è ufficiale: Chelsea, Azpilicueta rinnova fino al 2022

Il Chelsea, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha appena annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Cesar Azpilicueta. Confermate le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra nell’ultimo periodo. Il duttile difensore spagnolo ha sottoscritto un nuovo contratto fino al 2022. Maurizio Sarri potrà ancora contare sull’apporto del classe 1989 ex Marsiglia e Osasuna.

