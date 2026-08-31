Ora è ufficiale: Ziolkowski nuovo giocatore del Monza

31/08/2026 | 10:45:06

Ziolkowski nuovo giocatore del Monza, dopo quanto vi abbiamo raccontato. Il comunicato: “Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore polacco arriva dalla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso. Nato a Varsavia il 5 giugno 2005, cresce nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 approda al Legia Varsavia, con cui esordisce tra i professionisti nel 2023-34, collezionando 3 presenze nel campionato polacco. Nel 2024-25 debutta anche in Europa, giocando 6 gare di Conference League e chiudendo la stagione con 19 partite in campionato. Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Roma con cui esordisce in Serie A il 28 settembre contro l’Hellas Verona. Alla sua prima stagione in Italia scende in campo 18 volte in campionato e debutta anche in Europa League, dove colleziona 4 presenze. Difensore centrale dal fisico imponente, duttile e abile nell’impostazione, vanta anche 3 presenze con la Polonia. Un altro prospetto giovane di grande qualità per il nuovo Monza. Benvenuto Jan!”

foto sito monza