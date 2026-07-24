Ora è ufficiale: Zerbin e Hasa sono dei nuovi calciatori del Frosinone
24/07/2026 | 18:59:10
Come vi avevamo anticipato il 21 luglio scorso, il Frosinone ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo i cartellini di Alessio Zerbin e Luis Hasa dal Napoli.
Ecco i comunicati:
“Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla Società Sportiva Calcio Napoli.
L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata triennale”.
“Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dalla Società Sportiva Calcio Napoli.
Il centrocampista arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata quadriennale”.
Foto: X Frosinone