Ora è ufficiale: Zaniolo rinnova con l’Udinese fino al 2029

21/07/2026 | 20:35:15

Nicolò Zaniolo resta all’Udinese e rinnova fino al 2029 con il club friulano. “Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo.

L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni” si legge nel comunicato del club.

foto x udinese