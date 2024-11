Ora è ufficiale: Zaffaroni nuovo allenatore del Sudtirol

Come anticipato ieri, ora arriva l’ufficialità. Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore del Sudtirol.

Questa la nota del club: “Il Sudtirol comunica di aver affidato a Marco Zaffaroni l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Nato a Milano il 20 gennaio 1969, Zaffaroni ha iniziato la carriera in panchina nella stagione 2009-2010 come viceallenatore del Perugia. Nel 2022 il debutto in serie A con l’Hellas Verona dopo diverse esperienze professionali con altri club, tra Serie B e Serie C come Monza, Albinoleffe e Cosenza. Nella scorsa stagione ha guidato la Feralpisalò in serie B, subentrando a Stefano Vecchi il 23 ottobre 2023. Il tecnico ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2025 con opzione in caso di salvezza. Il nuovo tecnico guiderà il primo allenamento nella giornata di domani, martedì 5 novembre”.

Foto: Instagram Sudtirol