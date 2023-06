Ora è ufficiale: William Viali è il nuovo allenatore dell’Ascoli

Una notizia anticipata da Sportitalia il 1 giugno, adesso è ufficiale: William Viali è il nuovo allenatore dell’Ascoli. Di seguito il comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dal prossimo 1° luglio la conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata a William Viali. Quarantottenne di Vaprio D’Adda (MI), è una vecchia conoscenza del calcio ascolano, avendo militato da difensore nelle file bianconere nella s.s. 1996/97. E’ reduce dall’esperienza sulla panchina del Cosenza, con cui ha centrato l’obiettivo salvezza dopo la disputa dei playout col Brescia. Accordo biennale per il neo allenatore, che sarà presentato agli organi di informazione il prossimo 3 luglio, giorno in cui sarà annunciato l’organigramma sportivo. Il Club bianconero saluta Roberto Breda e il suo staff per il lavoro svolto nei quattro mesi in bianconero e rivolge un caloroso benvenuto a Mister Viali, augurandogli di intraprendere con l’Ascoli un percorso di successi e soddisfazioni”.

Foto: Instagram Ascoli