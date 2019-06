Ora è ufficiale: Wan-Bissaka è un nuovo giocatore del Manchester United

Aaron Wan-Bissaka è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo i tanti rumors dei giorni scorsi, nella giornata di oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte del club inglese. Il terzino classe ’97, in arrivo dal Crystal Palace, ha posto la propria firma su un contratto quinquennale con opzione per un’altra stagione.

It's official — @AWBissaka is a Red 🔴 #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 29, 2019