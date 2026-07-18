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Ora è ufficiale: Vojvoda all’Udinese

18/07/2026 | 16:27:28

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Innesto per l’Udinese, come anticipato, che annuncia Mergim Vojvoda dal Como.
La nota del club: “Vojvoda è bianconero. Un innesto di qualità ed esperienza per le corsie bianconere. L’esterno è stato acquistato a titolo definitivo dal Como ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva”.

Foto: X Udinese