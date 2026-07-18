Ora è ufficiale: Vojvoda all’Udinese

18/07/2026 | 16:27:28

Innesto per l’Udinese, come anticipato, che annuncia Mergim Vojvoda dal Como.

La nota del club: “Vojvoda è bianconero. Un innesto di qualità ed esperienza per le corsie bianconere. L’esterno è stato acquistato a titolo definitivo dal Como ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva”.

Vojvoda è bianconero ⚪️⚫️ Un innesto di qualità ed esperienza per le corsie bianconere. pic.twitter.com/VsJ1nB6ofN — Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 18, 2026

Foto: X Udinese