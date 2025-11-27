Ora è ufficiale: Vivarini nuovo allenatore del Bari

27/11/2025 | 14:15:19

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari, nome in lista da lunedì mattina.

Questo il comunicato del club:

“SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino a giugno ’26. Sarà affiancato da Andrea Milani nel ruolo di vice e da Antonio Del Fosco in qualità di preparatore atletico.

Classe ’66, nativo di Ari (CH), Vivarini ha già guidato i biancorossi in Lega Pro nella stagione ’19-’20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. Nella sua prima avventura in Puglia, condizionata dallo stop ai campionati causa COVID, mister Vivarini ha collezionato 15 vittorie, 12 pareggi e una sola sconfitta, nella finale playoff per la B il 22 luglio ’20, a Reggio Emilia, contro la Reggio Audace.

Oltre alla promozione in Lega Pro con il Chieti e una in B con il Teramo (successivamente annullata da sentenza della giustizia sportiva), vanta importanti esperienze in cadetteria con Latina, Empoli, Ascoli, Virtus Entella e Frosinone, ma soprattutto con il Catanzaro, prima portato trionfalmente in B nella stagione ’22-’23, con annesso record di punti in Lega Pro, quindi condotto fino alla semifinale playoff per la A nella stagione successiva.

A mister Vivarini un caloroso bentornato nella famiglia Bari”.

Foto: sito Bari