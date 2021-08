Ora è ufficiale: Visentin al Crotone

Colpo in prospettiva per il Crotone che, come vi avevamo anticipato, ha prelevato dalla Virtus Verona il difensore Santiago Visentin. Ecco il comunicato del club:

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Santiago Visentin. Nato il 5 marzo 1999 a Rosario, Santiago cresce calcisticamente in Argentina per poi trasferirsi in Italia nel 2017 al Pordenone. Successivamente matura esperienza in D col Belluno per poi passare in C alla Virtus Verona dove lo scorso anno si è messo in luce come uno dei migliori centrali difensivi della categoria. Molto forte fisicamente, Visentin è dotato di temperamento e personalità, bravo nell’anticipo ed in marcatura. Il neo difensore rossoblù ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Benvenuto nella famiglia Crotone, Santiago!”.

FOTO: Sito Crotone