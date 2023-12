Ora è ufficiale: Vicenza, esonerato il tecnico Diana

Ora è ufficiale: Aimo Diana non è più l’allenatore del Vicenza. A renderlo noto è lo stesso club sul proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato: “La Società LR Vicenza comunica che il sig. Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri. Il Club desidera ringraziare mister Diana e lo staff per l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”.

Foto: Instagram Vicenza