Ora è ufficiale: Vicario è un nuovo portiere della Juventus

18/08/2026 | 16:13:45

Guglielmo Vicario è il nuovo portiere della Juventus: ora è arrivato anche l’annuncio della Juve. Confermata la formula che vi avevamo svelato il 4 luglio, prestito con diritto di riscatto. “Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027.

Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A – dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda – affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato.

Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus.