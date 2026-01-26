Ora è ufficiale: Vicari alla Reggiana

26/01/2026 | 15:20:22

Come anticipato, c’è l’ufficialità. La Reggiana annuncia l’arrivo di Francesco Vicari dal Bari.

La nota: “La linea difensiva granata si rinforza con l’arrivo di Francesco Vicari. AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione del centrale classe 1994 di proprietà del Bari. Nato a Roma, Vicari fa il suo esordio tra i professionisti in Serie B con la maglia del Novara nel maggio 2013 e con gli azzurri resta altre tre stagioni prima del trasferimento alla SPAL. Con il club ferrarese è protagonista della promozione in Serie A e dal 2017 al 2020 mette insieme 96 presenze nel massimo campionato. Nel luglio 2022, dopo il ritorno in Serie B con i biancoazzurri, viene rilevato dal Bari. In biancorosso, nel corso delle ultime quattro annate, arriva a vestire la fascia da capitano e taglia il traguardo delle 200 presenze in cadetteria”.



Foto: facebook Reggiana