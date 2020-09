Ora è ufficiale: Verona, arriva Benassi in prestito dalla Fiorentina

Ora è ufficiale: Marco Benassi è un giocatore del Verona. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, in cerca di maggiore spazio per giocare. Classe ’94, Benassi ha vissuto le sue stagioni migliori al Torino dal 2014 al 2017, prima di approdare in viola. Il tassello lasciato da Benassi sarà quindi occupato da Borja Valero.

BENE. BENISSIMO. BENASSI!

😍🟡🔵 Marco è un nuovo centrocampista del Verona, a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla @acffiorentina. BENVENUTO! Leggi qui ➡️ https://t.co/9rQh0D26Dk#HVFC #BenvenutoBenassi pic.twitter.com/ZgXsieNKP3 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 12, 2020

Foto: sito ufficiale Verona