Ora è ufficiale: Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031

25/07/2026 | 12:42:44

Come anticipato il 3 luglio, il Napoli aveva intenzione di prolungare e adeguare il contratto di Antonio Vergara. Adesso è arrivata l’ufficialità.

Il comunicato dei partenopei: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento.

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un’autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana.

Congratulazioni, Antonio!”

Foto: Instagram Napoli