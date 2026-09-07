Ora è ufficiale: Vanoli torna alla Fiorentina
07/09/2026 | 18:09:55
Come raccontato nella serata di ieri, Paolo Vanoli torna alla Fiorentina. Questo il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra.
Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento”.
Foto: Instagram Fiorentina