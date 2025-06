Ora è ufficiale: Vanoli e il Torino si separano

05/06/2025 | 11:27:22

Il Torino ha annunciato la separazione da Vanoli attraverso una nota ufficiale: “Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro.

Foto: Instagram Torino