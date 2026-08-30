Ora è ufficiale: Van Der Brempt nuovo giocatore del Sassuolo

30/08/2026 | 21:27:32

Come anticipato dal 6 luglio, Van Der Brempt è diventato un nuovo giocatore del Sassuolo: “Como 1907 comunica la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato del difensore Ignace Van Der Brempt al Sassuolo. Tutto il club augura a Ignace il meglio per il prosieguo di stagione”. Il comunicato del Sassuolo sul giocatore:”L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive del calciatore Ignace Van der Brempt (difensore, 2002), con la formula del prestito con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni.

Di Anversa, Ignace inizia a giocare in squadre della sua zona: Schelle, Beerschot e Boom, prima di spostarsi al KV Mechelen fino ai quindici anni, quando è arrivata la chiamata del Club Brugge.

Nel 2018 prende parte alla Viareggio Cup, lo storico torneo di calcio giovanile, dove in 5 presenze mette a referto un assist prima di uscire ai rigori in semifinale. L’esordio con la prima squadra arriva all’inizio della stagione 19/20, in campionato contro il Cercle Brugge, e Ignace rimane a disposizione anche delle formazioni Under del club. L’anno seguente esordisce anche nelle coppe europee, sia in Champions che in Europa League, e segna 3 reti: due in seconda divisone con la formazione Under 23 e una in Jupiler Pro League, contro il Leuven, campionato che a fine stagione Van der Brempt e il Brugge vinceranno.

Dopo un totale di 36 presenze con il club nerazzurro, a gennaio del 2022 il Salisburgo si assicura il calciatore, e dopo 24 gare e una rete in due campionati vinti, l’Amburgo ottiene il terzino a titolo temporaneo per la stagione 23/24. Con i tedeschi, tra 2. Bundesliga e Coppa di Germania, 23 partite e 4 assist che portano il Como neopromosso in Serie A ad acquistare Van der Brempt: con i lariani, in due stagioni 43 gare e 4 assist, che contribuiscono alla conquista della qualificazione in Champions League.

Parte delle nazionali giovanili del Belgio fin dall’Under 15, il suo percorso prosegue fino all’Under 21, con cui gioca 15 volte e segna una rete.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ignace!”

foto x sassuolo