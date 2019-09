Ora è ufficiale: Valencia, salta la panchina di Marcelino

Scossone in casa Valencia, confermati i rumors provenienti dalla Spagna nelle scorse ore. Il tecnico Marcelino è stato esonerato. A seguire il comunicato: “Il Valencia ha annunciato questo mercoledì, a Marcelino García Toral, che non sarà più lui l’allenatore della prima squadra. il club vuole ringraziarlo per il lavoro svolto e la dedizione messa durante la tappa nella nostra identità, e augurargli i migliori successi per il futuro”.

Foto: Valencia Twitter