Ora è ufficiale: Tutino nuovo attaccante dell’Avellino

08/08/2025 | 17:31:02

Dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, si aspettava soltanto la svolta per la firma di Gennaro Tutino all’Avellino, adesso è ufficiale e questo è il comunicato: “U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino.

FOTO: Facebook Avellino