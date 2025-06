Ora è ufficiale: Tudor rinnova con la Juventus fino al 2027 (con opzione)

13/06/2025 | 15:07:28

Nessuna sorpresa. La Juventus, attraverso i suoi canali social, ha annunciato il rinnovo di contratto di Igor Tudor: il tecnico croato, tra l’altro ex calciatore dei bianconeri, ha firmato fino al 2027. Di seguito il comunicato del club: “Entusiasmo. Carisma. Juventinità. Tre semplici parole. Tre sostantivi che, però, raccontano alla perfezione che cosa è stato Igor Tudor da fine marzo a oggi, da quando è diventato l’allenatore della Juventus, e ricordano ciò che continuerà a essere il tecnico croato in futuro.

Da oggi è ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto. Tudor si è legato al nostro Club fino al 30 giugno 2027 – con opzione sul 2028 – e anche nelle prossime stagioni guiderà la Prima Squadra Maschile, a partire dalla prima competizione ufficiale che andrà in scena negli Stati Uniti, la FIFA Club World Cup. È diventato ancora più forte il suo legame con i nostri colori, anche e soprattutto grazie al percorso fatto nello scorso campionato che ha portato al raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Un percorso iniziato vincendo nella nostra casa, l’Allianz Stadium, contro il Genoa e chiuso con un’altra preziosissima vittoria, quella ottenuta sul campo del Venezia all’ultima giornata.

Qualche mese fa è stato riannodato il filo della storia di Igor Tudor alla Juventus, ora ad attenderlo ci sono nuove pagine da scrivere. La bella notizia è che continueremo a farlo insieme. Congratulazioni, Mister!”.

Igor Tudor rinnova con la Juventus Congratulazioni, mister! — JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025

Foto: X Juventus