Ora è ufficiale: Triestina, arriva il portiere Ioime

La Triestina – in una nota ufficiale – ha comunicato l’arrivo di Raffele Ioime dal Potenza, per lui un contratto biennale. Questa la nota del club biancorosso che conferma quello che vi avevamo anticipato ieri: “U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver definito in questi minuti l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Raffaele Ioime. Il giocatore si è legato alla causa alabardata con un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 ed opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B. Nei radar alabardati da diverso tempo, ha fortemente messo Trieste in cima alle proprie preferenze nonostante le molte richieste ricevute anche da club di categoria superiore, pronto a rimettersi in gioco e a scrivere un’altra importante pagina della sua carriera.”

Foto: sito ufficiale Triestina