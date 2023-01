Ora è ufficiale: Tounkara all’Avellino

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Mamadou Tounkara è un nuovo giocatore dell’Avellino.

Questa la nota del club: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Cittadella, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mamadou Tounkara. Nato a Blanes (Spagna) il 19 gennaio 1996 l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di Barcelona e Lazio. In carriera ha poi indossato le maglie di Lazio, Crotone, Salernitana, Flamurtari FC (Albania), FC Schaffhausen (Svizzera), Zemplin Michalovce (Slovacchia), Viterbese e Cittadella. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 127 presenze nelle quali ha messo a segno 25 gol e fornito 10 assist ai propri compagni di squadra”.

Foto: sito Avellino