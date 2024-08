Ora è ufficiale: Tito alla Ternana

Come anticipato, c’è l’ufficialità. La Ternana Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Avellino le prestazioni sportive del calciatore Fabio Tito. Il difensore esterno campano (è nato a Castellammare di Stabia il 10/7/93) si è legato alle Fere fino al 30 giugno 2026. In carriera ha vestito le maglie di Ischia, Casertana, Foggia, Fidelis Andria, Modena, Vibonese e, nell’ultimo quadriennio, Avellino. In totale per lui, in Lega Pro, 262 presenze con 15 reti e 35 assist. Benvenuto Fabio!”.

Foto: Instagram Ternana