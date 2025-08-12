Ora è ufficiale: Thiaw nuovo difensore del Newcastle

12/08/2025 | 23:14:56

Come vi abbiamo raccontato, Malick Thiaw è diventato un nuovo giocatore del Newcastle. Il comunicato dei Magpies: “Il Newcastle United può confermare l’ingaggio del difensore Malick Thiaw con un contratto a lungo termine dal club italiano AC Milan. Il 24enne nazionale tedesco che gioca prevalentemente come difensore centrale, diventa il terzo acquisto estivo della prima squadra delle Magpies. Malick ha collezionato 85 presenze in tutte le competizioni durante i suoi tre anni con i Rossoneri , tra cui una contro la squadra di Eddie Howe a San Siro in UEFA Champions League. Il suo unico gol con il Milan è arrivato nella massima competizione europea la scorsa stagione, nella vittoria per 3-1 in trasferta contro il Real Madrid. Malick ha iniziato la sua carriera professionistica con la squadra nazionale dello Schalke 04, dove ha militato nelle giovanili prima di esordire in Bundesliga a 18 anni nel 2020. Il difensore ha al suo attivo tre presenze con la nazionale tedesca a livello internazionale. Questa stagione Malick indosserà la maglia numero 12 del Newcastle United”.

FOTO: X Newcastle