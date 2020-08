Ora è ufficiale: Thiago Silva ha scelto il Chelsea

Ora è ufficiale: Thiago Silva è un calciatore del Chelsea. Come vi avevamo già spiegato, il giocatore ha scelto di non rinnovare con il Psg è accasarsi al club inglese, che lo ha annunciato pochi istanti attraverso i propri canali ufficiali. Per il difensore brasiliano contratto di un anno più un opzione per il secondo anno. Queste le sue prime parole: “Sono così felice di unirmi al Chelsea. Sono lieto di far parte dell’entusiasmante squadra di Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare per i titoli. A presto, fan del Chelsea, non vedo l’ora di giocare allo Stamford Bridge!”.

Foto: As