Ora è ufficiale: Sylla è il nuovo attaccante del Siena

Il Siena, come vi avevamo anticipato, ha ingaggiato la punta centrale Youssouph Cheikh Sylla. Classe 1998, senegalese, arriva dal Pordenone in prestito con diritto di riscatto. Nella passata stagione ha segnato 19 reti e realizzato 8 assist in Serie D col Gozzano. Già protagonista nei Dilettanti con la Vigor Carpaneto nella stagione 2017-18, dall’anno dopo fino al 2020 ha vestito in 40 partite la maglia del Piacenza in serie C con 4 gol totali. Sylla è già a disposizione di mister Alberto Gilardino con cui si allenerà in gruppo questo pomeriggio a Castellina Scalo. L’attaccante ha svolto con i preparatori Bencardino e Babucci un primo lavoro atletico allo stadio “Franchi”.

Foto: Sito ufficiale Siena