Ora è ufficiale: Stengs al Pisa

28/08/2025 | 19:26:20

Come da indiscrezioni olandesi dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Calvin Stengs è un nuovo giocatore del Pisa. La società toscana ha raggiunto l’accordo con il Feyenoord per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Attaccante classe 1998, nazionalità olandese, Stengs è cresciuto calcisticamente nell’AZ Alkmaar debuttando giovanissimi in Prima squadra e collezionando in breve oltre 100 presenze prima di trasferirsi in Francia (Nizza, Ligue 1) e Belgio (Anversa, Pro League). Nel 2023 il ritorno in Olanda con la maglia del Feyenoord e la definitiva consacrazione anche a livello Europeo con il debutto in Europa League e Champions League; in totale, nella sola Eredivisie, Calvin Stengs ha messo a referto 119 presenze (22 gol e 32 assist). Importante esperienza per lui anche in Nazionale con 8 presenze (3 gol) in maglia Orange

foto sito Pisa