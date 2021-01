Ora è ufficiale: Stefano Minelli dalla Spal al Perugia

Stefano Minelli lascia la SPAL, come anticipato in giornata, scende di categoria e raggiunge il Perugia in Serie C. Ad annunciarlo è il club estense tramite un comunicato ufficiale: “SPAL srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’A.C. Perugia Calcio 1905, società militante nel Girone B di Serie C, le prestazioni sportive del portiere Stefano Minelli. Il Club ringrazia Minelli per la professionalità e l’impegno dimostrato nei mesi in biancazzurro, augurandogli il meglio nel proseguo della sua carriera calcistica”.