Ora è ufficiale: Sohm al Venezia

02/08/2026 | 15:23:10

Come anticipato c’è l’ufficialità. Il Venezia ha ingaggiato Sohm dalla Fiorentina.

La nota: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’FC Zurigo, debutta in prima squadra il 28 ottobre 2018 e nel corso della stessa stagione, colleziona anche due presenze in Europa League. L’esperienza nel massimo campionato svizzero si conclude nell’ottobre 2020 con, in totale, 39 presenze, 1 gol e 2 assist. Nell’autunno 2020 comincia così la sua esperienza in Italia, al Parma, dove tra Serie A e Serie B mette insieme 155 presenze, con all’attivo 7 gol e 13 assist. Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Fiorentina per poi, nel gennaio 2026, passare in prestito al Bologna e fare di nuovo rientro alla Fiorentina al termine della stagione. Tra campionato e coppe europee, nella stagione 25/26 gioca 37 partite, mettendo a referto 1 gol e 1 assist. Dopo aver fatto la trafila di tutte le nazionali giovanili svizzere, il 7 ottobre 2020 fa il suo esordio con la Nazionale maggiore, con la quale ha collezionato 4 presenze”.

Foto: X Venezia