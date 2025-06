Ora è ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal

04/06/2025 | 23:45:44

Con un video sui social e una foto a corredo, l’Al Hilal ha annunciato il nuovo allenatore. E’ Simone Inzaghi, che ieri aveva lasciato l’Inter. A 3 giorni dalla finale di Champions persa, quindi, Inzaghi inizia la sua avventura in Arabia.

Come anticipato, Simone Inzaghi avrà un premio alla firma tra i 4 e i 5 milioni di euro, nel contratto biennale c’è l’opzione per una terza stagione al raggiungimento di determinati obbiettivi.

Questa la nota del club: “Il consiglio di amministrazione dell’Al-Hilal Club Company, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Naifal, ha finalizzato l’accordo con l’allenatore italiano Simone Inzaghi, proveniente dall’Inter. Inzaghi guiderà la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal con un contratto biennale che lo legherà al club fino alla fine della stagione sportiva 2026/2027”.

