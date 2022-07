L’Ascoli dopo la bella stagione della scorsa stagione, vuole ripartire alla grande per conquistare la Serie A sfumata ai playoff lo scorso anno. Per farlo sta costruendo una rosa adatta per non tradire le aspettative. Come vi avevamo anticipato, è ufficiale l’arrivo di Lorenco Simic dal Lecce. L’annuncio è arrivato tramite il sito del club.

Foto: Twitter personale