Ora è ufficiale: scambio di prestiti tra Torino e Sampdoria: Vieira in granata, Ilkhan in blucerchiato

Come anticipato, è ufficiale lo scambio tra Torino e Sampdoria. Vieira passa in granata, Ilkhan in blucerchiato.

Questa la nota del Torino: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ronaldo Vieira.

Vieira è nato a Bissau, in Guinea-Bissau, il 19 luglio 1998. Dopo aver terminato il percorso giovanile nel Leeds, ha debuttato in prima squadra con il club inglese, in Championship, il 7 maggio 2016. Dopo due stagioni con il Leeds è approdato in Italia, alla Sampdoria, formazione con la quale ha esordito in Serie A il 2 settembre 2018 nella partita contro il Napoli. Nella stagione 2020-’21 ha giocato in prestito al Verona sotto la guida di Ivan Juric. L’anno successivo è tornato a vestire la maglia blucerchiata: con i liguri ha totalizzato 76 presenze tra campionato e coppa Italia.