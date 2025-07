Ora è ufficiale: Sassuolo, arriva Fadera dal Como

28/07/2025 | 21:50:35

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Sassuolo ha ingaggiato Alieu Fadera dal Como.

Questa la nota: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dal Como 1907, con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Alieu Fadera (attaccante, 2001). Fadera nasce il 3 novembre 2001 a Bakau, in Gambia, e inizia con il calcio nelle fila delle giovanili del Real de Banjul, si conquista il posto in prima squadra e dopo 24 reti in 55 presenze approda in Europa per giocare nel Pohronie, in Superliga. In Slovacchia colleziona 22 presenze e 5 gol nella stagione 2020-2021, e ad agosto passa in Belgio al Zulte Waregem: lì rimane per due stagioni collezionando 58 presenze, 9 gol e 8 assist. La sua avventura in Jupiler Pro League continua al KRC Genk nella stagione 23/24: con la maglia biancoblu disputa 35 gare tra campionato, coppe europee e coppa nazionale segnando 3 reti e servendo 4 assist. Il 14 agosto 2024, l’attaccante gambiano viene acquistato dal Como e arriva in Serie A: con i lariani disputa 28 gare, mettendo a segno il suo primo gol in Italia il 24 settembre nel match vinto 3-2 contro l’Atalanta, oltre a 4 assist. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella WAFU U-20 Championship con il Gambia, Fadera ha indossato 15 volte la maglia della nazionale maggiore partecipando anche alla Coppa d’Africa 2023. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Alieu!”.

Il calciatore arriva in prestito dal Como ✍️#ForzaSasol https://t.co/ZqgQphLnqf — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 28, 2025

Foto: X Sassuolo