Ora è ufficiale: Sambenedettese, in panchina arriva Zironelli

Ieri vi avevamo anticipato l’indiscrezione per la panchina della Sambenedettese, adesso è arrivata l’ufficialità di Zironelli come nuovo allenatore Sambenedettese. Questa la nota del club: “Benvenuto mister Zironelli! Il tecnico si lega alla Samb per una stagione con opzione per la seconda. Arrivato questa mattina a San Benedetto questo pomeriggio guiderà il suo primo allenamento al Samba Village.”

Foto: sito Sambenedettese