Ora è ufficiale: Salernitana, esonerato Raffaele
23/02/2026 | 16:03:35
Come anticipato da diverse settimane, arriva l’ esonero. La Salernitana e mister Giusepp Raffaele si separano.
La nota del club: ’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari. Tutto il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale”.
Foto: sito Salernitana