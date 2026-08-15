Ora è ufficiale: Romero è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

15/08/2026 | 10:01:45

Come vi avevamo anticipato lo scorso 6 agosto grazie alla pista svelata da Gianluigi Longari, l’Atletico Madrid ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Cristian Romero, con un contratto fino al 2031.

Ecco il comunicato:

“Atletico Madrid e Tottenham Hotspur hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Cristian Gabriel ‘Cuti’ Romero, che ha firmato per il nostro club fino al 30 giugno 2031.

Difensore centrale destro di 28 anni, esperto e dotato di grande fisicità, rapido nell’anticipo e incisivo nei cambi di direzione, con spiccate doti di leadership e autorevolezza in campo.

Nato il 27 aprile 1998 a Córdoba, in Argentina, Cristian Romero ha iniziato la sua carriera professionistica al Club Atlético Belgrano, debuttando in prima squadra nell’agosto del 2016. È rimasto lì per due stagioni prima di trasferirsi in Europa per unirsi al Genoa. Dopo un debutto straordinario in Serie A, ha firmato per la Juventus nell’estate del 2019. Tuttavia, durante il periodo sotto contratto con i bianconeri, ha trascorso diverse esperienze in prestito: prima di nuovo al Genoa (2019/20), poi all’Atalanta (2020/21) – dove è stato nominato miglior difensore della Serie A – e infine al Tottenham Hotspur (2021/22).

Il club inglese si assicurò le sue prestazioni a titolo definitivo al termine del prestito, permettendogli di indossare la maglia degli Spurs per altri quattro anni. In totale, ha trascorso cinque stagioni a Londra, disputando 156 partite, segnando 13 gol, fornendo 7 assist e vincendo l’UEFA Europa League 2024/25. In quel torneo, Cristian Romero fu eletto miglior giocatore sia della competizione che della finale, e la vittoria segnò il primo titolo europeo per il Tottenham dopo 31 anni.

Con 58 presenze nella nazionale argentina, ha esordito nel giugno 2021 e non è mai sceso sotto il secondo posto in nessuna competizione disputata con l’Albiceleste. È stato un giocatore chiave nelle vittorie dell’Argentina nella finale e nella Coppa del Mondo del 2022, nella Copa América del 2021 e del 2024 e nel recente secondo posto alla Coppa del Mondo FIFA del 2026.

Il nostro nuovo calciatore ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi presso gli uffici del club all’aeroporto Air Metropolitano di Riyadh, dove ha firmato il contratto con la nostra squadra.

Benvenuto, ‘Cuti’ Romero!”.

Foto: sito Atletico Madrid