Ora è ufficiale: Roma, Olsen in prestito al Cagliari

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali la Roma ha comunicato la cessione in prestito di Robin Olsen al Cagliari. Questa la nota: “L’AS Roma comunica che Robin Olsen è stato ceduto al Cagliari in prestito fino al 30 giugno 2020. Il portiere svedese, classe 1990, è arrivato nella Capitale dal Copenaghen nell’estate del 2019 e ha collezionato in giallorosso 35 presenze. Il Club augura a Olsen le migliori fortune per la sua stagione in rossoblù”.

Foto: Twitter Roma